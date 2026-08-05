Reunión de Superados - Capítulo 172: La drástica decisión de Matilde sobre Juan de Dios

05 ag. 2026 - 22:32 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Alessandra (Julieta Bartolomé) recibe el apoyo de todas sus amigas para aceptar la oferta laboral que podría llevarla a participar en un reality en Argentina.

Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) regresa a su hogar junto a sus hijos a altas horas de la noche.

Sin que ella lo sepa, Max (Álvaro Espinoza) la espera oculto al interior de su automóvil, desde donde graba el momento en que ingresa al inmueble.

Reunión de Superados / Mega

La drástica decisión de Matilde sobre Juan de Dios

Además, Matilde (Ignacia Baeza) vuelve a conversar con Ponchi (Amanda Milos) sobre su relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Con el objetivo de evitar nuevos conflictos con su hija, la abogada le promete que pondrá fin a su relación con su colega.