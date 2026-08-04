Max grabará a Javiera a altas horas de la noche en el capítulo 172 de Reunión de Superados

04 ag. 2026 - 22:28 hrs.

En el avance del capítulo 172 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) llevará a Tomás (Gabriel Urzúa) hasta su habitación.

Sin embargo, tras intercambiar algunos besos, la profesora le dirá que no pasarán la noche juntos. Pese a sus palabras, sus acciones terminarán diciendo algo muy distinto.

Por otro lado, Ema (Constanza Mackenna) y Manuel (Mario Horton) coordinarán su primera cita a solas, un esperado encuentro que llenará de ilusión a ambos.

Reunión de Superados / Mega

Max volverá a reunir pruebas contra Javiera

Además, Javiera (Daniela Ramírez) regresará a su hogar junto a sus hijos a altas horas de la noche.

Sin que ella lo note, Max (Álvaro Espinoza) estará esperándola oculto al interior de su automóvil, desde donde la grabará con la intención de utilizar ese registro a su favor.