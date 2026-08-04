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Max grabará a Javiera a altas horas de la noche en el capítulo 172 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 172 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) llevará a Tomás (Gabriel Urzúa) hasta su habitación.

Sin embargo, tras intercambiar algunos besos, la profesora le dirá que no pasarán la noche juntos. Pese a sus palabras, sus acciones terminarán diciendo algo muy distinto.

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Por otro lado, Ema (Constanza Mackenna) y Manuel (Mario Horton) coordinarán su primera cita a solas, un esperado encuentro que llenará de ilusión a ambos.

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Max volverá a reunir pruebas contra Javiera

Además, Javiera (Daniela Ramírez) regresará a su hogar junto a sus hijos a altas horas de la noche.

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Sin que ella lo note, Max (Álvaro Espinoza) estará esperándola oculto al interior de su automóvil, desde donde la grabará con la intención de utilizar ese registro a su favor.

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