Max amenazará a Miss Nancy con información confidencial para que apoye su candidatura en Reunión de Superados
En un avance de los próximos capítulos de Reunión de Superados, se podrá ver los caprichos y trucos de Max (Álvaro Espinoza) para convencer a todos de votar por él para ser presidente del curso.
Tal como se sabe, Manuel (Mario Horton) y el resto están en contra de que Max sea el próximo presidente. Sin embargo, notan que el empresario tiene bastante apoyo y, al parecer, lo que no tiene, lo obtendrá de mala forma.
Y es que en este avance se logra ver el momento en el que Max se acercará a Miss Nancy (Paulina Hunt) para exigirle su apoyo.
Max intentará imponer su candidatura
"¿Quiere que cuente que el apoderado Tito (Claudio Castellón) la coimeó con un auto 0 km para poder entrar a este colegio? Espero que me apoye", dirá Max a Miss Nancy, quien no podrá creer lo que está escuchando.
Asimismo, Max volverá a amenazar a Javiera (Daniela Ramírez) con la custodia de los niños y de perder todo lo que ella tiene.
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