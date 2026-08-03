Reunión de Superados - Capítulo 170: Matilde escucha sospechosa conversación sobre Josefa
En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) y Javiera (Daniela Ramírez) están conversando en la cocina de la casa de Alessandra (Julieta Bartolomé) sobre lo incómodo que es para ellos guardar el secreto de Josefa (Luz Valdivieso).
Precisamente, ambos están conversando y es Manuel quien afirma que no sabe cuánto tiempo más puede aguantar este silencio, ya que Matilde (Ignacia Baeza) es su amiga, pero si se entera, sería capaz de matar a la terapeuta sexual.
Es en dicho instante donde Matilde ingresa a la cocina y pregunta a ambos qué pasó con Josefa, dejando a sus dos amigos sin palabras.
Pili ve a Jaime besándose con la mamá de Alessandra
En pleno cumpleaños de Alessandra, Jaime (Francisco Reyes) tiene intenciones de pedir matrimonio a Pili (Paloma Moreno) con previa autorización de la argentina.
Es en este momento, y saliendo del baño para darse valor, que es interceptado por Estela (Cristina Tocco), quien comienza a coquetear con él para luego robarse un beso, hecho que es visto por Pili, quien termina indignada.Ve el capítulo en
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