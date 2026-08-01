¿Qué consecuencias traerá?: Esta fue la trampa de Max a Javiera en Reunión de Superados

01 ag. 2026 - 10:15 hrs.

Esta semana, la guerra entre Javiera (Daniela Ramírez) y Max (Álvaro Espinoza) alcanzó un nuevo y preocupante nivel en Reunión de Superados, la exitosa teleserie nocturna de Mega.

Al ver que cada vez pasa menos tiempo con sus hijos, el empresario comenzó a ejecutar un calculado plan para perjudicar a su esposa. A continuación, te contamos la trampa que le tendió a la corredora de propiedades.

La trampa de Max a Javiera

Todo comenzó cuando Max descubrió que Anita (Maricarmen Arrigorriaga) se quedaría al cuidado de los niños mientras Javiera asistía al cumpleaños de Alessandra (Julieta Bartolomé).

Reunión de Superados / Mega

Aprovechando la situación, el empresario expulsó a su madre de la casa y luego provocó una tensa discusión con Javiera, aunque detrás de la pelea escondía un plan mucho más oscuro.

En medio del enfrentamiento, Javiera perdió el control y lanzó durísimas acusaciones contra su esposo, asegurando que es un mal padre, que nunca más volverá a acercarse a sus hijos y que se arrepiente de haber formado una familia con él.

Reunión de Superados / Mega

"Me da lo mismo lo que me digas. Maldigo el día en que decidí ser mamá contigo. Eres una persona de mier... un papá de mier... Eso es lo que eres. No te vas a acercar a mis hijos, no te vas a acercar", expresó la corredora de propiedades.

Sin embargo, lo peor vino después. Una vez terminada la discusión, Max regresó a su auto y escuchó los audios que había grabado en secreto durante el enfrentamiento, un registro que podría convertirse en una peligrosa arma para favorecer sus intereses.

Reunión de Superados / Mega

¿Qué consecuencias traerá esta jugada? Descúbrelo en los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:30 horas.

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