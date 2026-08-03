Luis Emilio descubrió la trampa: Diana le apuntó para defender a Elisa en El Jardín de Olivia

03 ag. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 349 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tuvo una intuición. ¿Por qué Elisa (Carla Medel) estaba tan interesada en que comieran bombones?

Antes de que la joven se marchara, Walker se interpuso en la puerta con la caja de chocolates en la mano: "Yo tengo una especie de manía con estos bombones, es como un TOC. Entonces, cada vez que me como uno, dejo el papelito, el envoltorio ahí, en el mismo lugar donde antes estaba el chocolatito".

"Si fuera paranoico, pensaría que me cambiaron la caja. ¿Qué cres... le pusiste a esos bombones?", preguntó acusatoriamente Luis Emilio a la joven, quien quedó a merced del empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana espera para actuar

Sin poder defenderse, la hija de Burgos (Juan Carlos Cáceres) no podía escapar de las caricias que le daba este hombre, ya dispuesto a convertirla en una más de sus víctimas.

Pero mientras se desarrollaba este forcejeo en la oficina, Diana caminaba por el pasillo con el revólver que Joaquín (Francisco Dañobeitia) le entregó y estaba dispuesta a disparar.