Elisa invitó a Luis Emilio a comer uno de los "especiales" bombones que Joaquín preparó en El Jardín de Olivia

03 ag. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 349 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) y Elisa (Carla Medel) se sentaron frente al escritorio para firmar el contrato de trabajo de la joven en el Grupo Walker Capital.

Para celebrar, el empresario le ofreció un vaso de whisky, pero ella le pidió otra cosa: algo dulce, a sabiendas de los bombones que Luis Emilio siempre guarda. "Veo que eres de las mías. Yo debo tener mucho cuidado con el azúcar, pero también hay que preocuparse de la salud mental y hacerle un cariñito al cuerpo de vez en cuando", dijo él con una sonrisa.

Los chocolates fueron manipulados por Joaquín (Francisco Dañobeitia) con un poderoso sedante que dejaría a Walker indefenso, pero en lugar de comer, solo se los ofreció a Elisa.

El Jardín de Olivia / Mega

Ella se preocupó. Debía instarlo a probar uno. "¿Usted no se va a servir? Usted mismo me dijo que la salud mental es muy importante. ¿Qué tal si se come algo dulcecito que le ayude a relajarse?", preguntó.

Finalmente lo convenció y Luis Emilio tomó uno, pero mientras Elisa salía a contestar una llamada, el empresario miró con suspicacia aquel chocolate.