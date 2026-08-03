"Te prometí que este momento iba a llegar": Luis Emilio sedará a Diana en el capítulo 350 de EJDO

03 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 349 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) apareció armada en la oficina de Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero el plan que conjuró con Joaquín (Francisco Dañobeitia) fracasó terriblemente.

Elisa (Carla Medel) tendrá que escapar, mientras que Walker estará en pleno uso de sus facultades.

La trampa se vuelve contra Diana

El empresario no comió los bombones con sedantes. Es más, obligará a que Diana trague uno, dejándola fuera de juego a los pocos minutos.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana no podrá sostenerse en pie y quedará tendida en el sofá. En tanto, Luis Emilio se le acercará con oscuras intenciones mientras la besa en el rostro.

"Ya, tranquilita. Esta oficina me trae tantos recuerdos... tantos y tantos lindos momentos que pasé con tu madre aquí mismo. Bueno, yo te prometí que este momento iba a llegar. Ahora voy a descubrir qué es lo que tenía a Clemente tan empotado contigo", le dirá.