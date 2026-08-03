El Jardín de Olivia - Capítulo 349: El engaño de Elisa

03 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 349 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se reunió con los ejecutivos del directorio para discutir su permanencia en la presidencia. El padre de Joaquín (Francisco Dañobeitia) lideraba la iniciativa de expulsarlo.

Sin embargo, Walker los amenazó: si se atrevían a echarlo, él sacaría su capital de la empresa para hundirlos económicamente. Con esto, todos los accionistas dieron un paso al costado.

Elisa entra en escena

Mientras se desarrollaba la junta, Joaquín salió al hall del Grupo Waker Capital para darle intrucciones a Elisa (Carla Medel). Él había cambiado los bombones de su exsuegro por otros rellenos con sedante. La joven solo debía asegurarse de que el empresario comiera uno mientras estaban solos.

El Jardín de Olivia / Mega

Al principio, todo iba bien entre la hija de Burgos (Juan Carlos Cáceres) con Luis Emilio, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para este hombre.

Tenía una manía con los bombones y algo en aquella caja no calzaba.