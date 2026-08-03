Elisa correrá por ayuda a los estacionamientos: Diana no podrá escapar en el capítulo 350 de EJDO

03 ag. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 350 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) entró en la oficina de Luis Emilio (Alejandro Trejo) para salvar a Elisa (Carla Medel) de sus garras. Sin embargo, ella se quedará atrás.

La hija de Burgos (Juan Carlos Cáceres) bajará corriendo hasta los estacionamientos del subterráneo para advertirle a Joaquín (Francisco Dañobeitia) que el plan de asesinato fracasó estrepitosamente.

La preocupación de Joaquín

En una mezcla de llanto y adrenalina, Elisa gritará: "¡Joaco! Estamos cag... Todo se fue a la cres... El viejo me cachó y no comió ningún bombón y trató de matarme".

El Jardín de Olivia / Mega

El solo hecho de fallar ya será preocupante, pero la ausencia de Diana alertará mucho más a Undurraga. "Elisa... ¡Elisa, ¿qué pasó con la Diana?!".

¿Joaquín logrará rescatarla de las garras de Luis Emilio? ¿Clemente (Pipo Gormaz) aparecerá en la oficina para evitar que sea una víctima más de su padre?