"Es más fresco...": Así se grabó el inesperado beso entre Estela y Jaime en Reunión de Superados

04 ag. 2026 - 08:00 hrs.

El cumpleaños de Alessandra (Julieta Bartolomé) marcará un importante punto de inflexión en los próximos capítulos de Reunión de Superados, la exitosa teleserie nocturna de Mega.

La celebración estará marcada por el inesperado beso entre Estela (Cristina Tocco) y Jaime (Francisco Reyes), un momento que ocurrirá bajo la atenta mirada de Pili (Paloma Moreno) y que podría traer importantes consecuencias para los protagonistas.

El backstage

El equipo digital de Mega asistió a la grabación de esta escena y conversó con las actrices sobre este comentado momento que dará que hablar en la historia.

Reunión de Superados / Mega

"Pobre Jaime, lo atraqué a la puerta del baño, le metí un agarrón y no se vio explícitamente. Qué placer poder toquetear a Pancho", expresó la actriz Cristina Tocco.

Por su parte, Paloma Moreno adelantó la reacción de su personaje tras descubrir el beso. "Lo pillé ahí besuqueándose con la mamá de la Alessandra. Se sacó todos los pillos con que es de otra generación, que no cacha, que no sé qué, se hacerle eso, pero es más fresco", expresó la actriz.

¿Qué consecuencias tendrá este beso? Descúbrelo en los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 21:40 horas.

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