Josefa no querrá ocultar a su futuro hijo en el capítulo 173 de Reunión de Superados

05 ag. 2026 - 22:45 hrs.

En el avance del capítulo 173 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) continuará con su campaña para convertirse en el nuevo presidente del centro de apoderados.

Con ese objetivo, el empresario se acercará a Rubén y Gustavo para pedirles su apoyo en la elección, prometiéndoles un aumento de sueldo a cambio de sus votos.

Más adelante, Max protagonizará un tenso cara a cara con Nancy (Paulina Hunt), a quien chantajeará con revelar que recibió un automóvil de Tito (Claudio Castellón) para facilitar el ingreso de sus hijos al colegio.

Reunión de Superados / Mega

Josefa no estará dispuesta a ocultar a su futuro hijo

Además, Josefa (Luz Valdivieso) se reunirá con Manuel (Mario Horton) para conversar sobre el futuro del hijo que esperan.

Aunque tiene claro que no quiere hacerle daño a Matilde (Ignacia Baeza), la psicóloga le dejará en claro que no está dispuesta a ocultar la existencia de su hijo.