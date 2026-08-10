Reunión de Superados - Capítulo 174: La grave denuncia de Max a Javiera
En este capítulo de Reunión de Superados, Juan de Dios (Jorge Arecheta) le expresa a Matilde (Ignacia Baeza) que está enamorado de ella y le deja claro que no está dispuesto a alejarse de su lado.
Por otro lado, Alessandra (Julieta Bartolomé) le cuenta a Tito (Claudio Castellón) detalles de la oferta laboral que recibe para participar en un reality en Argentina.
Al ver que su esposo no está de acuerdo con su decisión, la influencer se muestra firme y le recuerda que dejó de lado su vida profesional para acompañarlo durante toda su carrera.
La grave denuncia de Max contra Javiera
Además, Max (Álvaro Espinoza) llega hasta una comisaría para presentar una denuncia contra Javiera (Daniela Ramírez).
El empresario acusa a su esposa de impedirle ver a sus hijos y de ejercer violencia intrafamiliar en su contra.Ve el capítulo en
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