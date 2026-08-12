Tomás le revelará a Nancy que podría ser hijo de Thomas Campbell en el capítulo 177 de Reunión de Superados

12 ag. 2026 - 22:32 hrs.

En el avance del capítulo 177 de Reunión de Superados, Tortu (Isabella Gómez) se desahogará con Rubén (Claudio Olate) sobre la actual relación que mantiene con Javiera (Daniela Ramírez).

La niña creerá que su madre no quiere que Max (Álvaro Espinoza) la vea y llegará incluso a decir que la odia.

Por otro lado, Tito (Claudio Castellón) estará muy afectado por la decisión de Alessandra (Julieta Bartolomé) de viajar a Argentina.

Reunión de Superados / Mega

Tomás le revelará a Nancy que podría ser hijo de Thomas Campbell

Además, Tomás (Gabriel Urzúa) se reunirá a solas con Nancy (Paulina Hunt) para hablar sobre las últimas palabras de su madre antes de fallecer.

Sin rodeos, el profesor le revelará que podría ser el hijo no reconocido de Thomas Campbell, fundador del colegio y padre fallecido de la directora.