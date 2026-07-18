El grito de Pancho Retamal tras el frustrado beso de Chofi y Tapia en el React de Detrás del Muro

18 jul. 2026 - 00:24 hrs.

En los mejores momentos del React de Detrás del Muro, Pancho Retamal no pudo contener la risa con el divertido sketch protagonizado por Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes).

En medio de la rutina, el funcionario de Carabineros sorprendió a la trabajadora de La Nueva Moneda al confesarle que le gustaría compartir su vida con ella, acompañado de un sincero "yo a usted la quiero".

El frustrado beso de Chofi y Tapia

Luego, Tapia fue un paso más allá y le contó cómo imaginaba el futuro junto a Chofi. "Imagínese, nosotros juntitos de la mano, viviendo en una cabañita a la orilla del mar, escuchando los sonidos típicos de la playa", expresó, ilusionando por completo a la funcionaria.

Detrás del Muro / Mega

Finalmente, ambos quedaron frente a frente, a solo instantes de concretar su esperado primer beso.

Sin embargo, justo cuando parecía que el momento se haría realidad, otro trabajador de La Nueva Moneda irrumpió en la escena e interrumpió el romántico momento, provocando que Pancho Retamal gritara un rotundo "¡No!" ante el desenlace.