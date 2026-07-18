El grito de Pancho Retamal tras el frustrado beso de Chofi y Tapia en el React de Detrás del Muro
En los mejores momentos del React de Detrás del Muro, Pancho Retamal no pudo contener la risa con el divertido sketch protagonizado por Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes).
En medio de la rutina, el funcionario de Carabineros sorprendió a la trabajadora de La Nueva Moneda al confesarle que le gustaría compartir su vida con ella, acompañado de un sincero "yo a usted la quiero".
El frustrado beso de Chofi y Tapia
Luego, Tapia fue un paso más allá y le contó cómo imaginaba el futuro junto a Chofi. "Imagínese, nosotros juntitos de la mano, viviendo en una cabañita a la orilla del mar, escuchando los sonidos típicos de la playa", expresó, ilusionando por completo a la funcionaria.
Finalmente, ambos quedaron frente a frente, a solo instantes de concretar su esperado primer beso.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, justo cuando parecía que el momento se haría realidad, otro trabajador de La Nueva Moneda irrumpió en la escena e interrumpió el romántico momento, provocando que Pancho Retamal gritara un rotundo "¡No!" ante el desenlace.Ve el capítulo en
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