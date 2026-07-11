Pino Chef intenta conquistar a Julia y hace reír sin parar a Pancho Retamal en el React de Detrás del Muro
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En los mejores momentos del React de Detrás del Muro, Pancho Retamal no pudo contener la risa con el divertido sketch protagonizado por Pino Chef (Beto Espinoza) y Julia (Belén Mora).
En la escena, la madre de Tapia (Patricio Fuentes) descubre que el chef es el admirador secreto que le dejó un misterioso regalo.
Pancho Retamal reacciona al coqueteo entre Pino Chef y Julia
Tras ser descubierto, el trabajador de la Nueva Moneda confirma la noticia y aprovecha la instancia para invitar a Julia a salir.
"Me gustaría invitarla a darle una vueltecita por ahí. Idealmente que me acompañara al cerro Santa Lucía", comenta, desatando las carcajadas por el doble sentido de sus palabras.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Julia abre el regalo que le preparó Pino Chef y se encuentra con un cacho.
En ese momento, el personaje interpretado por Beto Espinoza remata la escena con una nueva broma: "Viene de Curacaví. ¿Y sabe qué? Cuando pruebe de mi cacho, autorizo la parada", provocando una nueva ola de risas, incluida la de Pancho Retamal.Ve el capítulo en
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