Miguelito desata las risas con hilarante parodia de "El Exorcista" en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, parte del elenco protagonizó una divertida parodia de "El Exorcista", con Miguelito como el gran protagonista.
En el sketch, Fernando Godoy interpretó a un cura que llegó hasta la habitación de una niña completamente adicta al celular.
Al quedarse sin su dispositivo, la menor, interpretada por Miguelito, comenzó a sufrir una serie de hilarantes convulsiones, durante las cuales realizó referencias a diversos videos virales chilenos, desatando las carcajadas del público.
"El Exorcista" y el remo noruego
Justo en ese momento, la supuesta niña cambió de cuerpo y pasó a ser interpretada por Pato Fuentes.Ir a la siguiente nota
Finalmente, el personaje sorprendió al recrear el viral del remo noruego, provocando una nueva ola de risas entre los presentes.Ve el capítulo en
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