Miguelito desata las risas con hilarante parodia de "El Exorcista" en Detrás del Muro

10 jul. 2026 - 22:40 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, parte del elenco protagonizó una divertida parodia de "El Exorcista", con Miguelito como el gran protagonista.

En el sketch, Fernando Godoy interpretó a un cura que llegó hasta la habitación de una niña completamente adicta al celular.

Al quedarse sin su dispositivo, la menor, interpretada por Miguelito, comenzó a sufrir una serie de hilarantes convulsiones, durante las cuales realizó referencias a diversos videos virales chilenos, desatando las carcajadas del público.

Detrás del Muro / Mega

"El Exorcista" y el remo noruego

Justo en ese momento, la supuesta niña cambió de cuerpo y pasó a ser interpretada por Pato Fuentes.

Finalmente, el personaje sorprendió al recrear el viral del remo noruego, provocando una nueva ola de risas entre los presentes.