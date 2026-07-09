La multifacética Karen Doggenweiler será la invitada para este viernes en Detrás del Muro

09 jul. 2026 - 10:50 hrs.

Este viernes disfrutaremos de un nuevo capítulo de Detrás del Muro, que semana a semana conquista al público con risas garantizadas.

El espacio liderado por Kike Morandé se ha destacado por hacernos reír con el Zapping, Te Comerías Con Tu Ex? y las locuras de la Nueva Moneda. ¿Con qué nos sorprenderán en el próximo episodio?

Karen Doggenweiler llega a Detrás del Muro

Tal como cada viernes, un invitado especial disfrutará compartiendo con los personajes y siendo parte de los hilarantes sketches del elenco y esta semana, en esta ocasión será Karen Doggenweiler quien aceptará el desafío y buscará aportar con su comedia al programa.

Detrás del Muro

Recuerda, este viernes 10 de julio no te pierdas el nuevo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.

Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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