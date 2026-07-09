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La multifacética Karen Doggenweiler será la invitada para este viernes en Detrás del Muro

  • Por Matías Rivera

Este viernes disfrutaremos de un nuevo capítulo de Detrás del Muro, que semana a semana conquista al público con risas garantizadas.

El espacio liderado por Kike Morandé se ha destacado por hacernos reír con el Zapping, Te Comerías Con Tu Ex? y las locuras de la Nueva Moneda. ¿Con qué nos sorprenderán en el próximo episodio?

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Karen Doggenweiler llega a Detrás del Muro 

Tal como cada viernes, un invitado especial disfrutará compartiendo con los personajes y siendo parte de los hilarantes sketches del elenco y esta semana, en esta ocasión será Karen Doggenweiler quien aceptará el desafío y buscará aportar con su comedia al programa.

Karen Doggenweiler
Detrás del Muro
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Recuerda, este viernes 10 de julio no te pierdas el nuevo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.

Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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