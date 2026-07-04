Detrás del Muro - Capítulo 17: Vanessa Borghi fue la animadora de Te comerías a tu Ex?
Este viernes 3 de julio, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Vanessa Borghi como la gran invitada de la jornada.
Uno de los momentos más comentados ocurrió en el sketch Te comerías a tu Ex?, donde la modelo compartió la animación junto a Patricio Fuentes.
El sketch incluyó una entretenida dinámica en la que "Mariano", personaje interpretado por Julio Jung Duvauchelle, debió elegir cuál había sido el mejor beso entre las participantes, luego de ser vendado de los ojos y recibir una serie de besos de los distintos personajes del programa.
Chofi y Tapia se tomaron Mucho Gusto
Otro de los segmentos que hizo reír al público fue la irrupción de Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes) en el estudio de Mucho Gusto, donde compartieron con Karen Doggenweiler y Jaime Leyton, protagonizando una serie de divertidas intervenciones.Ir a la siguiente nota
Una de las más comentadas fue el particular pronóstico del tiempo que realizó Chofi junto al meteorólogo, en una hilarante interacción que desató las carcajadas de los espectadores.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
Detrás del Muro - Capítulo 16: Los momentos más divertidos de la temporada
-
Detrás del Muro - Capítulo 15: José Miguel Viñuela es testigo de divertida parodia haitiana de Mekano
-
Detrás del Muro - Capítulo 14: Sebastián "Lindorfo" Jiménez dio clases con Miguelito
-
Detrás del Muro - Capítulo 13: Pelao Rodrigo González disfrutó con el "Tarzán" chileno
-
Detrás del Muro - Capítulo 12: Jorge Alís coquetea con Chofi y saca ronchas a cabo Tapia
-
Detrás del Muro - Capítulo 11: Carmen Gloria Arroyo resuelve caso y enfrenta una fiscalización