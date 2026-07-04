Detrás del Muro - Capítulo 17: Vanessa Borghi fue la animadora de Te comerías a tu Ex?

04 jul. 2026 - 00:45 hrs.

Este viernes 3 de julio, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Vanessa Borghi como la gran invitada de la jornada.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en el sketch Te comerías a tu Ex?, donde la modelo compartió la animación junto a Patricio Fuentes.

Lo más visto de Detrás de la Quinta 1 Detrás de la Quinta: El lado oculto del Festival de Viña llega a Mega este sábado 5 de abril

El sketch incluyó una entretenida dinámica en la que "Mariano", personaje interpretado por Julio Jung Duvauchelle, debió elegir cuál había sido el mejor beso entre las participantes, luego de ser vendado de los ojos y recibir una serie de besos de los distintos personajes del programa.

Chofi y Tapia se tomaron Mucho Gusto

Otro de los segmentos que hizo reír al público fue la irrupción de Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes) en el estudio de Mucho Gusto, donde compartieron con Karen Doggenweiler y Jaime Leyton, protagonizando una serie de divertidas intervenciones.

Una de las más comentadas fue el particular pronóstico del tiempo que realizó Chofi junto al meteorólogo, en una hilarante interacción que desató las carcajadas de los espectadores.