Detrás del Muro - Capítulo 21: Diego Muñoz llega al Cesfam y termina entre garabatos

01 ag. 2026 - 00:35 hrs.

Este viernes, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Diego Muñoz como el gran invitado de la jornada.

Uno de los momentos que sacó carcajadas al público fue el sketch de El Cesfam, donde el actor fue en busca de ayuda con el psicólogo Raúl del Peral (Toto Acuña), con el objetivo de parar con sus ataques de nervios.

Sin embargo, Muñoz vivió un incómodo momento cuando el profesional hizo entrar de sorpresa a su madre, quien terminó propinándole una serie de garabatos.

Más tarde, un complicado paciente alérgico a los frutos secos (Gustavo Becerra) fue en busca de atención al Cesfam, donde fue atendido en primera instancia por el doctor Almendras (Beto Espinoza).

Al no poder atenderlo de la forma adecuada, el profesional debió solicitar la ayuda de su colega, el doctor Delano (Miguelito), el que se introdujo de inmediato en la tarea.

Chofi encara a la expolola de Tapia

Otro de los segmentos que hizo reír a los presentes fue el protagonizado por Chofi (Paola Troncoso), quien encaró a La Mirita (Sandra Donoso), quien llegó a La Moneda para reconquistar al cabo Tapia (Patricio Fuentes).

Sin embargo, la asesora del hogar del presidente Kast no le aguantó una y la paró de inmediato, marcando el territorio y mandándole de nuevo a Chillán.