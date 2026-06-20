Detrás del Muro - Capítulo 15: José Miguel Viñuela es testigo de divertida parodia haitiana de Mekano
Este viernes 12 de junio, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de José Miguel Viñuela como gran invitado de la jornada.
Uno de los momentos más comentados ocurrió en el sketch de Zapping, donde el reconocido animador de televisión fue testigo de la versión haitiana de Mekano, con Axé Bahía y Maluco incluido.
Otro de los segmentos que hizo reír al público fue con la señora Julia (Belén Mora) perdiendo la memoria luego que su hijo (Patricio Fuentes) le confesara lo que sentía por Chofi (Paola Troncoso).
Totalmente aturdida, la mujer le entregó su anillo a Tapia para que le pidiera pololeo a la asesora del presidente, una escena que emocionó.Ir a la siguiente nota
Más tarde, en la Reunión de Apoderados, Miguelito entregó un emotivo discurso al Padre Ramiro (Patricio Fuentes) y compañía, en alusión al Día del Padre.Ve el capítulo en
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