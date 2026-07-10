Sacó carcajadas: Karen Doggenweiler sorprende al imitar a Chofi en Detrás del Muro

10 jul. 2026 - 23:48 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Karen Doggenweiler decide ayudar a Chofi (Paola Troncoso) con una serie de consejos para conquistar a Tapia (Patricio Fuentes).

Con ese objetivo, la animadora propone intercambiar roles e imita a la propia Chofi, mientras le pide al personaje que haga lo mismo con el policía.

Así, Karen Doggenweiler intenta replicar el característico tono de voz y los gestos de la trabajadora de la Nueva Moneda, desatando las carcajadas del público.

Detrás del Muro / Mega

La imitación de Karen Doggenweiler a Chofi

Tras varios intentos fallidos, Karen Doggenweiler incluso se sube a una mesa para recrear a la perfección la actitud de Chofi.

Sin embargo, el personaje de Paola Troncoso vuelve a sorprender con uno de sus característicos comentarios de doble sentido, provocando las risas de los presentes. "Usted es tan linda, Chofi, que a mí me encantaría tenerla así. Y darle como caja en el escritorio", expresó.