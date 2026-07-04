Participaron Paty Cofré, Miguelito y más: 'Mariano' elige el mejor beso en "¿Te comerías a tu Ex?"

04 jul. 2026 - 00:08 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Vanessa Borghi y Patricio Fuentes encabezaron el divertido sketch Te comerías a tu Ex?, una parodia inspirada en el exitoso reality de Mega.

Como parte de una de las dinámicas, Mariano, personaje interpretado por Julio Jung Duvauchelle, fue vendado de los ojos para recibir los besos de las distintas participantes y luego intentar adivinar cuál había sido su favorito.

Una a una, las integrantes del sketch se acercaron para besarlo con su particular estilo, entre ellas los personajes interpretados por Miguelito, Paty Cofré y Paola Troncoso.

Detrás del Muro / Mega

¿Qué beso le gustó más a Mariano?

Finalmente, Mariano tuvo que revelar cuál de todos había sido el beso que más le gustó. "El beso más rico y sabroso fue el número seis", respondió, haciendo referencia al personaje interpretado por Sandra Donoso.

La respuesta no cayó nada bien entre las demás participantes, quienes reaccionaron entre bromas e insultos como: "¡Pelotudo! ¡Ahueo...!", desatando las carcajadas de los presentes.