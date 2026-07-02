Protagonizará un esperado reencuentro: Esta es la espectacular invitada para este viernes en Detrás del Muro

02 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Este viernes vuelve Detrás del Muro con un nuevo capítulo que promete llenar la noche de risas con sus nuevos sketches.

El espacio liderado por Kike Morandé nos hizo reír con las locuras de la Nueva Moneda y de Reunión de Apoderados.

Como cada semana, un invitado famoso acompañará a Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora, Rossy Rossy, Fernando Godoy y Toto Acuña.

Este será el nuevo invitado de Detrás del Muro

En esta ocasión, será Vanesa Borghi la que demostrará todo su sentido del humor, del que ya ha patentado en su larga trayectoria en televisión.

Mega

Recuerda que el próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 3 de junio en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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