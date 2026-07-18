"El día amaneció más celeste": Yamila Reyna encanta a sus fans con bikini inspirado en Argentina

18 jul. 2026 - 13:30 hrs.

Yamila Reyna atraviesa un gran momento profesional, destacado por su rol como coanimadora en el reality show Volverías con tu ex? 2. Pese a su cargada agenda, la actriz sabe encontrar el equilibrio perfecto para disfrutar de merecidos momentos de descanso.

En su cuenta de Instagram, compartió la postal que se tomó en uno de sus días libres. En ella, lució un traje de baño que resaltó su figura e incluyó un significativo guiño a sus raíces trasandinas.

Yamila Reyna sensual en bikini argentino

En la foto, Yamila posó sobre un sillón de mimbre con su bikini, el cual se sujetó delicadamente a su espalda y a los costados de su cadera con finas tiras.

Instagram @yamireyna

Aunque lo más destacado del conjunto fue su diseño: la pieza lució un estampado de franjas celestes y blancas con soles dorados, elementos icónicos sacados directamente de la bandera argentina.

"El día amaneció más celeste hoy", escribió Yamila en la descripción del post, con el que ganó comentarios llenos de humor y elogios, como: "Miss Argentina", "Me nacionalizo ya", entre otros.

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