Rafael Araneda habla de la pasión de su hijo menor: "Benji vive y respira fútbol"

17 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Benjamín, el hijo menor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, practica desde muy pequeño el fútbol, una disciplina con la que ha conseguido campeonatos en Estados Unidos.

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) el animador conversó sobre la gran capacidad atlética del pequeño y su pasión por el deporte.

La pasión futbolera del hijo menor de Rafael Araneda

"En el caso de Benji, él creció influenciado por su hermano Vicente, que hasta el día de hoy juega y estudia marketing deportivo aquí en Estados Unidos. Benjamín partió a los 4 años en el Weston FC, que es el mismo equipo donde jugó Vicente, y hoy que tiene 8 años ha pasado por varias categorías", contó Rafa Araneda a LUN.

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"Benji vive y respira fútbol. Entrena tres veces a la semana y juega todos los domingos por el Weston. Cuando era chico, cuando era un puntito y comenzó a caminar, iba a una liga más chiquita de la YMCA, pero ahora está en la liga del estado de Florida", detalló.

Araneda comentó que su hijo no juega en una posición fija pero muestra destrezas donde lo pongan. "La principal característica de él, y que todos los coach me lo dicen, es que ven en él un atleta. Es muy rápido, muy fuerte para la edad que tiene. A veces lo ponen de central, a veces de lateral para que ocupe toda la banda. O a veces de puntero derecho", agregó.

"Hay un entrenador italiano acá en el Weston que me dijo 'tu hijo es un atleta y el día de mañana puede jugar básquetbol, rugby o hacer atletismo, lo que quiera'. Pero yo quiero que juegue, que juegue y que juegue, y que sea feliz", expresó el presentador.

Araneda contó que tanto él como sus cuatro hijos son fans del Colo Colo, a diferencia de Vacarezza, que apoya a la Católica. Sin embargo, Banjamín desea algún día representar a Francia. "Pero yo le digo 'tu mamá te dio la nacionalidad italiana, pero tú eres chileno' y yo quiero que se conecte más con Chile", finalizó.

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