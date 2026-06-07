"Se ve muy natural": El truco de maquillaje para resaltar las pestañas como Marcela Vacarezza

07 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Cuando se trata de maquillajes naturales pero con toques de impacto, Marcela Vacarezza es una de las figuras que más inspira por usar con sutileza los cosméticos y así obtener acabados limpios y luminosos.

A través de sus historias de Instagram, la psicóloga reveló a sus seguidores un truco poco común con el que suele resaltar su mirada, sin exagerar cómo lucen sus pestañas.

Truco de Marcela Vacarezza para resaltar las pestañas

"¡Me gusta esta forma de delinear los ojos! No por fuera, como es habitual. Sí por la línea de agua superior", escribió Marcela Vacarezza junto a una selfie en la que muestra de cerca cómo luce su mirada con este método.

Instagram @marcelavacarezza_

Agregó que esta técnica “se ve muy natural y hace que se vean más pestañas”, un resultado que puede potenciarse aplicando solo máscara. “¡Pruébenlo!”, aconsejó la esposa de Rafael Araneda.

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