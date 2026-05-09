"¡Feliz con mi cambio": Marcela Varezza presume la renovación "no tan drástica" de su look

09 may. 2026 - 19:00 hrs.

Poco antes de celebrar su cumpleaños el viernes 8 de mayo, Marcela Vacarezza se sometió a un sutil pero impactante cambio de look.

Así lo mostró en su cuenta de Instagram, donde compartió un par de fotos en las que se aprecia el nuevo tono que ahora luce su cabello, uno que le da más movimiento y un acabado más natural.

El nuevo look de Marcela Vacarezza

En las imágenes que publicó, la esposa de Rafael Araneda luce un cabello un par de tonos más oscuro que su rubio usual, acompañado de matices cálidos que suavizaron con elegancia sus facciones.

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“¡Feliz con mi cambio! Quizás no tan drástico pero me gusta. Pelo con más movimiento y un poco más oscuro”, escribió la psicóloga sobre esta transformación a la que se sometió un par de días antes de iniciar una nueva vuelta al sol.

Sobre su cumpleaños, Marcela bromeó en otra publicación: “¡Feliz cumpleaños para mí! Mi primer día con x6 años jajaja”.

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