Elegantes y clásicas: Marcela Vacarezza y Florencia Araneda deslumbran con sus looks elegidos para una boda

31 en. 2026 - 19:00 hrs.

Marcela Vacarezza, su esposo Rafael Araneda y su hija Florencia asistieron juntos a una boda, evento en el que pudieron reencontrarse y compartir con otros miembros de su familia.

Los asistentes lucieron outfits sumamente elegantes, como se aprecia en las fotos que compartió la psicóloga en su cuenta de Instagram, y quienes se robaron todas las miradas con sus looks fueron la propia Marcela y su hija.

Los looks de Marcela Vacarezza y Florencia Araneda

Marcela deslumbró con un largo vestido rojo, de corte clásico, y le aportó movimiento con un chal de gasa del mismo tono. Optó por llevar el cabello suelto y liso, y un maquillaje natural que realzó sus facciones.

Instagram @marcelavacarezza_

Florencia, en tanto, eligió un vestido negro de tirantes delgados, con escote corazón. La parte superior, ajustada a su cuerpo, estaba decorada con canutillos negros bordados, mientras que la parte inferior era una falda larga y fluida.

Al igual que su madre, el maquillaje de la influencer fue suave y natural, aunque optó por llevar el pelo recogido. Para no perder ese estilo fresco y minimalista que las caracteriza, ambas usaron apenas un par de accesorios dorados.

