Está repleto de diamantes: ¿Cuánto cuesta el exclusivo reloj que le obsequiaron a Georgina Rodríguez?

Días atrás, la influencer Georgina Rodríguez, pareja del célebre futbolista portugués Cristiano Ronaldo, recibió un obsequio de lujo: un exclusivo reloj de oro de la marca Rolex.

Según el medio español Vanitatis, el modelo es un Oyster Perpetual Datejust 31 y está elaborado en oro amarillo de 18 quilates.

¿Cuánto cuesta el reloj Rolex de Georgina Rodríguez?

De acuerdo al reporte, el Rolex de Georgina posee diamantes alrededor de su contorno, así como otras diez de estas piedras preciosas en lugar de algunos de los números en la esfera central.

Vanitatis afirma que el ejemplar tiene un valor de 52.100 euros, lo que equivale a alrededor de 56 millones de pesos chilenos.

La modelo nacida en Argentina recibió la joya en su cumpleaños 32, celebrado el 27 de enero, y este no es el único Rolex que posee.

