¡Vuelve Detrás del Muro! Mira un adelanto exclusivo que promete risas y mucho más
¡Vuelve el programa que hizo reír a miles de chilenos! Detrás del Muro ya comenzó con sus grabaciones y ahora, lanzaron un adelanto inédito que te hará estallar en carcajadas.
Según el video exclusivo, Toto Acuña, personificado como Tomás Mochatto, le hará punzantes preguntas al rol de Paola Troncoso: "¿Dónde está El Muro?".
Ella se hará la desentendida y le pedirá que converse con el Presidente, pues tiene mucho que decir: "No tengo el dato exacto, mejor pregúntele al nuevo presidente electo".
¡Detrás del Muro se viene con todo!
Posteriormente, la posta será pasada a Patricio Fuentes, quien, convertido en el presidente electo, involucrará a su antecesor.
Gustavo Becerra también pasará por el interrogatorio y pese a que su personaje pertenece a la seguridad, no podrá responder la pregunta, al igual que Miguelito.Ir a la siguiente nota
Ante la nula ayuda de todos los roles, Tomás Mochatto tendrá que llamar a un peso pesado, Paty Cofré, como una policía, hará que todos hablen y cuenten la verdad.
¡No te pierdas Detrás del Muro, con Kike Morandé, muy pronto por las pantallas de Mega!
