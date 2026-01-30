Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¡Vuelve Detrás del Muro! Mira un adelanto exclusivo que promete risas y mucho más

  • Por Fernanda Vielma

¡Vuelve el programa que hizo reír a miles de chilenos! Detrás del Muro ya comenzó con sus grabaciones y ahora, lanzaron un adelanto inédito que te hará estallar en carcajadas. 

Según el video exclusivo, Toto Acuña, personificado como Tomás Mochatto, le hará punzantes preguntas al rol de Paola Troncoso: "¿Dónde está El Muro?". 

Lo más visto de Entretenimiento

Ella se hará la desentendida y le pedirá que converse con el Presidente, pues tiene mucho que decir: "No tengo el dato exacto, mejor pregúntele al nuevo presidente electo". 

Detrás del Muro

¡Detrás del Muro se viene con todo!

Posteriormente, la posta será pasada a Patricio Fuentes, quien, convertido en el presidente electo, involucrará a su antecesor. 

Gustavo Becerra también pasará por el interrogatorio y pese a que su personaje pertenece a la seguridad, no podrá responder la pregunta, al igual que Miguelito.

Ir a la siguiente nota

Ante la nula ayuda de todos los roles, Tomás Mochatto tendrá que llamar a un peso pesado, Paty Cofré, como una policía, hará que todos hablen y cuenten la verdad. 

Detrás del Muro

¡No te pierdas Detrás del Muro, con Kike Morandé, muy pronto por las pantallas de Mega!

Todo sobre Detrás del Muro

Leer más de

Minuto a minuto