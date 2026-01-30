¡Vuelve Detrás del Muro! Mira un adelanto exclusivo que promete risas y mucho más

30 en. 2026 - 12:54 hrs.

¡Vuelve el programa que hizo reír a miles de chilenos! Detrás del Muro ya comenzó con sus grabaciones y ahora, lanzaron un adelanto inédito que te hará estallar en carcajadas.

Según el video exclusivo, Toto Acuña, personificado como Tomás Mochatto, le hará punzantes preguntas al rol de Paola Troncoso: "¿Dónde está El Muro?".

Ella se hará la desentendida y le pedirá que converse con el Presidente, pues tiene mucho que decir: "No tengo el dato exacto, mejor pregúntele al nuevo presidente electo".

¡Detrás del Muro se viene con todo!

Posteriormente, la posta será pasada a Patricio Fuentes, quien, convertido en el presidente electo, involucrará a su antecesor.

Gustavo Becerra también pasará por el interrogatorio y pese a que su personaje pertenece a la seguridad, no podrá responder la pregunta, al igual que Miguelito.

Ante la nula ayuda de todos los roles, Tomás Mochatto tendrá que llamar a un peso pesado, Paty Cofré, como una policía, hará que todos hablen y cuenten la verdad.

¡No te pierdas Detrás del Muro, con Kike Morandé, muy pronto por las pantallas de Mega!

