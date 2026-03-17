"Al que no le guste...": José Antonio Neme saca la voz tras osado video en zunga en Brasil

17 mar. 2026 - 17:15 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, revolucionó las redes sociales al compartir un atrevido video.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador compartió un registro de su viaje a Río de Janeiro, donde disfrutó de su cumpleaños.

En el clip, Neme se encuentra con una zunga blanca mientras disfruta de la vista de Copacabana, cuando en un momento un tercero le toca la espalda y el periodista comienza a bailar.

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¿De quién es la misteriosa mano?

En diálogo con La Hora de Jugar, José Antonio se refirió al revuelo que causó la publicación, afirmando que tiene 45 años, por lo que está muy viejo "como para andar pidiendo permiso si me pongo o no una zunga, al que no le guste, que no vea mi perfil".

Respecto a la identidad de la persona que lo toca por la espalda, el periodista indicó que "una mano es una mano. Las manos no tienen género".

"La verdad es que si yo digo de quién es la mano, creo que rompo el misterio. Cada uno que se imagine lo que quiera", afirmó, revelando, eso sí, que el dueño de la mano es "es producto nacional".

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