Las críticas a Cata Palacios por foto tras visita a su suegra: "Bastante desafortunado tu post"

04 may. 2026 - 16:00 hrs.

Catalina Palacios generó un debate al compartir en su cuenta de Instagram una imagen que algunos usuarios consideraron ofensiva y que otros tomaron con humor.

La influencer está disfrutando de su romance con Eduardo Salinas, quien la llevó a pasar unos días en su casa materna. Finalizada la visita, Palacios hizo una broma que muchos internautas no vieron con buenos ojos.

La criticada broma de Catalina Palacios

"Después de un fin de semana con la suegra en el sur", escribió Cata Palacios en su post junto a emojis de pasteles, donas y galletas, para dar a entender que la madre de su pololo la consintió con muchas comidas.

Pero lo que desató la discusión fue la fotografía editada que incluyó en la publicación, donde aparece con un notorio sobrepeso.

Instagram

"Si estudias psicología, esto está mal"; "Qué mal que hagas ese tipo de bromas, tú no sabes cuántas mujeres luchan con su peso, qué feo"; "Aún busco el chiste. Bastante desafortunado tu post", escribieron algunos internautas.

"No es ser de cristal; simplemente cuando el chiste depende de la apariencia de alguien, igual hay una burla. Finalmente, capaz no fue con mala intención, pero si la imagen exagera el cuerpo para que cause risa, el mensaje igual pasa por ahí", reflexionó otro.

También hubo quienes defendieron a la presentadora, con mensajes como: "¿Y cuál es el pecado que una persona este así gordita? Lo malo se lo ven ustedes mismos ofendiéndose"; "La foto hace referencia a que uno sube kilos cuando vas donde tu suegra por comer harto nomas, es un decir. No entiendo por qué se alarman tanto".

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