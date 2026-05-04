La propuesta de Mariana Derderian a dos años de la muerte de su hijo: "Cuando algo no se nombra, no existe"

04 may. 2026 - 11:00 hrs.

Mariana Derderian siente que desde el trágico fallecimiento de su hijo el 8 de mayo de 2024, quedó sumergida en un "duelo que llegó para quedarse".

Su propia experiencia la motivó a proponer una modificación al artículo del Código del Trabajo que establece un lapso de 10 días de permiso a las personas que pierden a hijos, cónyuges y convivientes civiles.

"Perder a Pedro fue una reconfiguración que no es momentánea. No es algo que pase y después vuelvas a tu forma anterior. Es una nueva forma desde donde te paras, desde donde miras el mundo y te miras a ti", expresó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

La propuesta de Mariana Derderian

Mariana Derderian destacó que no existe una figura legal para referirse a los padres que sufren una perdida. "Ni siquiera tenemos una palabra para nombrarlo. Decimos huérfano, viudo. Buscando sólo he encontrado que en sánscrito existe la palabra vilomah, que significa en contra del orden natural", expresó.

Instagram @mariana.derderian

"Cuando algo no se nombra, no existe del todo, no se vuelve urgente. Y cuando no es urgente, no se legisla", apuntó, antes de exponer su propuesta. "Si en Chile una madre recibe seis meses de postnatal para incorporar a un hijo a la vida, ¿por qué cuando tiene que soltarlo para siempre se le dan diez días? Esa asimetría es obscena", dijo.

"Me parece que si hay que definir un plazo (...) lo mínimo es partir desde la misma lógica que usamos cuando llega un hijo. Si tenemos seis meses de postnatal para aprender a incorporarlo, ¿por qué cuando hay que soltarlo nos dan 10 días? Eso me parece un punto de partida para la conversación", agregó.

Mariana consideró que lo establecido por la ley es "una señal de cuánto o cuán poco entiende la sociedad" lo que significa ver morir a un hijo. "Cualquier padre o madre que ha pasado por esto, sabe que, en ningún caso, el duelo de un hijo se puede vivir, ni siquiera comenzar a dimensionar en 10 días", apuntó.

Todo sobre Mariana Derderian