Habría insultado a clientes: Chino Ríos apuntado de estar ebrio y escoltado por carabineros en bar de Vitacura

03 may. 2026 - 17:04 hrs.

Este domingo se hizo pública una inesperada noticia, y es que comenzó a difundirse a través de redes sociales un video en el que se ve, supuestamente, a Marcelo Ríos en estado de ebriedad.

Según la información que surgió en distintos portales de noticia, entre ellos La Tercera, estos hechos ocurrieron en las inmediaciones del Bar Taringa, ubicado en la comuna de Vitacura, siendo escoltado por personal de seguridad.

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Ciertas cuentas de X mencionaron que Ríos se habría caído y golpeado en la frente, así como habría increpado a los clientes del bar a raíz de su estado, situación ocurrida ayer sábado.

Marcelo Ríos es captado en estado de ebriedad

La cuenta que difundió el video a través de redes sociales aseguró que Marcelo trató mal a los clientes, por lo que las fuerzas policiales tuvieron que llegar hasta el lugar.

De momento, el "Chino" no se ha referido a esta situación públicamente, ni tampoco hay una versión oficial por parte de Carabineros.

En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh — ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026

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