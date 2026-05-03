Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Habría insultado a clientes: Chino Ríos apuntado de estar ebrio y escoltado por carabineros en bar de Vitacura instagram

Habría insultado a clientes: Chino Ríos apuntado de estar ebrio y escoltado por carabineros en bar de Vitacura

  • Por Matías Rivera

Este domingo se hizo pública una inesperada noticia, y es que comenzó a difundirse a través de redes sociales un video en el que se ve, supuestamente, a Marcelo Ríos en estado de ebriedad. 

Según la información que surgió en distintos portales de noticia, entre ellos La Tercera, estos hechos ocurrieron en las inmediaciones del Bar Taringa, ubicado en la comuna de Vitacura, siendo escoltado por personal de seguridad. 

Lo más visto de Entretenimiento

Ciertas cuentas de X mencionaron que Ríos se habría caído y golpeado en la frente, así como habría increpado a los clientes del bar a raíz de su estado, situación ocurrida ayer sábado.

Marcelo Ríos es captado en estado de ebriedad

La cuenta que difundió el video a través de redes sociales aseguró que Marcelo trató mal a los clientes, por lo que las fuerzas policiales tuvieron que llegar hasta el lugar. 

Ir a la siguiente nota

De momento, el "Chino" no se ha referido a esta situación públicamente, ni tampoco hay una versión oficial por parte de Carabineros. 

Todo sobre Celebridades chilenas

Leer más de

Minuto a minuto