"Nueva necesidad": Carla Jara impone tendencia con polerón de estilo urbano y deportivo

03 may. 2026 - 12:05 hrs.

Carla Jara no solo es uno de los rostros más conocidos del entretenimiento nacional, sino que también se ha ganado un lugar como ícono de la moda entre sus seguidores.

Su estilo espontáneo le permite crear looks de alto impacto combinando prendas inusuales. En ese proceso, la animadora incluso llega a imponer tendencias, como ocurrió con una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Carla Jara impone tendencia con este polerón

En las imágenes, Carla Jara luce un polerón marrón Corduroy SST Jacket de Adidas, un modelo que "combina la estética del campo de fútbol con un ambiente urbano" y tiene un costo de 88 dólares (79.299 pesos), según la marca.

Instagram @carlajaracadiz

"Nueva necesidad: El polerón Adidas de La Carlita", escribió una usuaria en comentarios. En respuesta, Jara aseguró que esta prenda es "su favorita".

Otros seguidores también se maravillaron con el polerón y le dejaron mensajes como "Ese es tu color" y "Dame el dato de tu chaqueta, me encantó", entre otros.

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