"Nos vamos con el corazón lleno": 31 Minutos emociona a 230 mil personas en el emblemático Zócalo de México

01 may. 2026 - 17:00 hrs.

El icónico noticiero de títeres 31 Minutos reunió el jueves a más de 200 mil personas en un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el Día del Niño.

La agrupación chilena emocionó a pequeños y adultos con personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín.

"Una tarde mágica donde familias enteras demostraron que la cultura y la diversión no tienen límites", dice un comunicado del gobierno local en Instagram, junto a un video donde se aprecia la atmósfera que se respiró en el lugar.

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Concierto masivo de 31 Minutos en México

31 Minutos acaba de finalizar una exitosa gira en México, donde visitaron ciudades como Querétaro, Toluca y Mexicali. Su paso por el país cerró con broche de oro al llenar una de las plazas más grandes del mundo.

"Nos dicen que éramos 230 mil amigos anoche en el Zócalo, cantando, bailando, celebrando.

Fuimos millones. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos con el corazón lleno", se lee en un post del programa de títeres.

Los internautas expresaron su orgullo y asombro por este logro del talento nacional. "Están en el top de los conciertos con mayor asistencia", dijo un seguidor.

Según Infobae, el concierto de 31 Minutos se posiciona de hecho entre los que han reunido a más personas en el Zócalo, junto a los de estrellas como Shakira, Vicente Fernández y Paul McCartney.

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