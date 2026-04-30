¿Olvidó a Álvaro Ballero? Ludmila Ksenofontova sorprende al mostrar a quien sería su nueva pareja

30 abr. 2026 - 17:30 hrs.

A meses del término de su matrimonio con Álvaro Ballero, Ludmila Ksenofontova habría encontrado nuevamente el amor.

La patinadora ucraniana mostró a un misterioso galán a través de redes sociales, con quien estaría iniciando una nueva relación.

Ludmila Ksenofontova se deja ver con misterioso galán

Mediante historias de Instagram, compartió una fotografía donde aparece con un hombre en una actitud evidentemente romántica.

La postal la acompañó de la canción "Te Quiero" de Mau y Ricky, y Kapo.

La fotografía estuvo lejos de pasar desapercibida, rápidamente los usuarios comenzaron a especular sobre quién sería el nuevo galán.

Por el momento se desconoce la identidad del hombre que habría hecho que Ludmila olvidara a Álvaro Ballero.

Instagram @ludaksenofontova

Todo sobre Influencers