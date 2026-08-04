"He aprendido": La reflexión de Marité Matus tras ofrecer disculpas públicas a Camilo Huerta

04 ag. 2026 - 18:40 hrs.

La semana de Marité Matus partió con mucha polémica y es que, tras varios líos judiciales, la expareja de Arturo Vidal salió a pedir disculpas a Camilo Huerta.

Precisamente, el pasado lunes la figura de redes sociales compartió un extenso texto en redes sociales donde pedía disculpas a Camilo por sus declaraciones en el pasado, aclarando más adelante que se debía a que ella había señalado que, supuestamente, tenía antecedentes con la droga.

Ante esto y las constantes críticas, Marite realizó una reflexión en redes sociales tras su comunicado por la misma plataforma.

Marité Matus y su reflexión

"He sanado, he aprendido y he crecido demasiado como para volver a lugares que ya no me pertenecen", dijo en primera instancia, añadiendo una fotografía de ella.

Enseguida, agregó que "hoy mi mirada está puesta en lo que Dios tiene preparado para mí. Mi camino es solo hacia adelante".

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Con esta reflexión, Marité da por cerrado este tema, enfocándose por completo en sus proyectos personales y otros emprendimientos.

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