"¿Es idea mía o rejuveneció?": Américo reaparece con renovada imagen y causa revuelo en redes

04 ag. 2026 - 17:20 hrs.

Luego de varias semanas lejos del ojo mediático, Américo volvió a causar revuelo luego de reaparecer con una renovada imagen que no pasó desapercibida.

El cantante nacional apareció en un video grabado en medio de su visita al canal de streaming boliviano VHS, donde participa Felipe Camus. Dicho registro llamó la atención de los usuarios.

Américo causa noticias por su apariencia

En el registro, el intérprete de "A llorar a otra parte" aparece cantando una de las canciones de su largo repertorio.

Pero no fue precisamente el aspecto musical el que puso a Américo nuevamente en la atención pública, sino su imagen.

Y es que los comentarios que más se repetían tenían relación con su imagen más juvenil en comparación con la última vez que se le vio.

"¿Es ideal mía o rejuveneció?", "qué joven, te pasaste", "se ve genial", "cuando estaba con la argentina estaba avejentado, ahora estás muy bien", fueron parte de los comentarios que recibió el cantante de música tropical.

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