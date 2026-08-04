"Que viva la vida": Karla Melo conmemora un año desde su última quimioterapia con eterno agradecimiento
Hace exactamente un año, Karla Melo pasaba por su última quimioterapia y revelaba a sus seguidores que estaba libre del cáncer de mama triple negativo que enfrentó.
Y es que esta es una fecha muy importante para ella, ya que hace un año tocó la anhelada "campana de la libertad", donde los pacientes tratados por cáncer anuncian que ya son libres de esta enfermedad.
A modo de recordatorio y de agradecimiento, Karla publicó un video en sus redes sociales donde habló un poco de lo que ha pasado este año y lo contenta que está.
Karla Melo a un año de su última quimioterapia
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En esa línea, dio las "gracias por acompañarme, por cuidarme, por sostenerme cuando yo no podía, por enseñarme tanto, por demostrarme que me amaban o que me aman".
"Sé que hay muchas personas que viven esta enfermedad y no tienen la red de apoyo que yo tuve, y me siento muy afortunada. Siempre voy a estar agradecida, toda mi vida, pase lo que pase. Y a la gente también que me dio mucho cariño y mucha fuerza. Les mando un besito. Que viva la vida", cerró.
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