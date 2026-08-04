El inesperado gesto entre Steffi Méndez y la actual pareja de Dante Lindhe: "Digan lo que digan"

04 ag. 2026 - 12:30 hrs.

Steffi Méndez sorprendió a sus seguidores al intercambiar unas publicaciones con Ellinore De Silva, actual pareja de Dante Lindhe, el padre de su hijo Gio.

En reiteradas ocasiones, la influencer se ha referido al complicado momento que vivió al separarse del cantante, quien confirmó su romance con la modelo sueca poco después del quiebre.

La hija de DJ Méndez también enfrentó un conflicto judicial cuando el artista sueco la acusó de incitar el odio en su contra en redes sociales e interpuso una demanda por la custodia del bebé.

El gesto de Steffi Méndez con pareja e hija de Dante Lindhe

Dejando de lado estos antecedentes, Steffi Méndez y Ellinore intercambiaron unos cordiales mensajes en sus historias de Instagram, donde los protagonistas fueron sus hijos.

Recordemos que el pasado mes de abril Dante Lindhe y su polola se convirtieron en padres de una niña de nombre Posie, hermanita menor del pequeño Gio.

Instagram @ellinoredesilva

La influencer europea etiquetó a Méndez en una fotografía de los dos bebés sentados uno al lado del otro, sonrientes. "Partners in crime" (cómplices), escribió en la publicación.

En reacción, Steffi reposteó la historia con una sentida reflexión sobre los dos niños. "Digan lo que digan, haya pasado lo que haya pasado, estos seres no tienen la culpa de absolutamente nada, incluso son hermanos", escribió.

Para finalizar, dedicó unas palabras a su bebé: "Tu felicidad es la mía, tú sabes que sí, hijo".

Instagram @steffi.mendezz

Todo sobre Steffi Méndez