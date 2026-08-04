El tratamiento de Cristián de la Fuente para evitar la caída del pelo: 'Duele un poquitito, pero vale la pena'

04 ag. 2026 - 13:30 hrs.

Cristián de la Fuente está visitando en las últimas semanas un prestigioso centro estético en México al que asisten figuras famosas como la cantante Lucero.

Hace poco comentó sobre el novedoso lifting facial al que se sometió en la clínica, a la que esta vez acudió para un tratamiento capilar.

El tratamiento de Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente compartió en sus historias de Instagram un video que grabó en el consultorio del doctor Arturo Sánchez en la mencionada clínica. "¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy no toca cara, hoy toca cabecita, pelo", le dijo al médico.

"Vamos a poner ingredientes especiales para fortalecerlo, para que se engruese y que se caiga menos", indicó el especialista.

"Perfecto. Los ingredientes son secretos. Ya me los contaste, pero yo me voy a quedar (callado). Y eso va pinchazo aquí", dijo el actor nacional mientras señalaba la parte alta de su cabeza, con anticipada expresión de dolor

Instagram @iamdelafuente

"Exactamente. Vamos a poner ahí unos ingredientes, entre ellos vitaminas y también algo por ahí que nos ayuda a que a los hombres no se nos caiga el cabello", continuó diciendo el doctor a la vez que inyectaba una sustancia en el cuero cabelludo del artista.

"Vamos. Dele, doc. ¡A la mier...! La verdad duele un poquitito, ufff, pero vale la pena", exclamó el galán de telenovelas con evidente gesto de dolor en su rostro, aunque siempre sonriente. "Así es, un poquito de molestia, pero nada malo", comentó Sánchez.

Por último, De la Fuente adelantó que dentro de dos semanas regresaría con el médico para una nueva sesión de lifting facial. "Así que les vamos contando todo lo que nos hacemos aquí", dijo.

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