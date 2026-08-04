Meli Noto revela desubicados comentarios de conocido animador nacional: "Después se enojó conmigo"

04 ag. 2026 - 09:40 hrs.

Melina Noto relató un incómodo episodio que habría vivido mientras trabajaba en Zona Latina, donde un conocido animador habría realizado un desagradable comentario sobre su cuerpo.

Así lo abordó la comunicadora durante una entrevista en el podcast de Revista Sarah, conducido por Tanza Varela.

En la conversación, la pareja de Pangal Andrade contó que, mientras estaba al aire en un programa, el animador le dijo: "Qué buen zapallo que tenés".

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"Yo me quedé así porque no entendí qué había dicho y pregunté a qué se estaba refiriendo", relató.

Noto sorprendió al confesar que fue hasta sus jefes en el canal, esperando una respuesta institucional. Sin embargo, aseguró que la reacción de su jefatura fue inesperada: terminaron por desvincularla.

"Cuando les dije a mi jefe se me rieron y me sacaron de mi programa. Básicamente, yo perdí el trabajo por haberme quejado por esa frase", acusó.

Luego, precisó que no fue despedida, sino cambiada de espacio. "A mí me cambiaron de programa. No perdí el trabajo, pero me cambiaron", indicó.

Meli evitó revelar la identidad del animador, aunque invitó a Tanza Varela a "gloogear" quién era, puesto que la persona en cuestión "después se enojó conmigo y cuando hacía chistes era como 'no le hagamos chistes a ella porque se ofende…'. Si buscan quién es, lo van a encontrar".

Los momentos incómodos continuaron

Pero eso no fue todo, porque la argentina contó que se toparon en otro espacio televisivo, donde les preguntaron qué superpoder les gustaría tener.

"Y me dijo: 'Te estaría chupando el cuello'. Una persona que tiene muchos años más que yo y siempre tiraba cosas así", lamentó Melina Noto.

"Da lo mismo quién es la persona, lo que importa es que cuando yo fui a reclamar el tema, se me ninguneó un montón", remató.

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