Rosario Bravo no deja pasar comentarios sobre su esposo y responde uno a uno en redes

03 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Como se ha hecho habitual, Rosario Bravo utilizó sus redes sociales para presumir con sus seguidores a su esposo, Carlos Caorsi.

En el registro, publicado en su cuenta de Instagram, aparecen ambos sentados en una mesa, mirando un celular y sonriendo de manera cómplice a una cámara. Junto a todo esto, el doctor la toma de la cintura y le da un beso en la cara.

"Así nos gustan los sábados a nosotros. Tranquilos a los alérgicos al amor que nos aguantamos el beso con lengua esta vez", señaló en la descripción de la publicación.

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Los ácidos comentarios que recibió Rosario Bravo

Los comentarios bromeando con la diferencia entre ambos no se hicieron esperar. Por lo mismo, la creadora de contenido decidió responder directamente a cada uno de ellos.

Uno de los usuarios en la red social de Meta escribió: "Yo porque el otro año se me acaba la gratuidad".

"Perdiendo el tiempo escribiendo tonteras está difícil", intercambió Rosario Bravo.

Instagram @rosario.la.bravo

Luego, otra persona ironizó sobre la escena: "El profe de química con la ayudante de laboratorio". Mientras que la influencer respondió: "No sea envidioso que son como de la edad, pero no creo que haya tenido suerte".

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