Exparticipante de El Internado Kari Belén cuenta cómo el embarazo transformó su rutina en el gym: "Me agoto"

03 ag. 2026 - 15:30 hrs.

Karina Jerez no ha parado de realizar sus entrenamientos con pesas durante su embarazo. Sin embargo, las rutinas que podía lograr hace un par de semanas ahora le resultan imposibles.

La exparticipante de El Internado conversó con Las Últimas Noticias (LUN) sobre los cambios que está experimentando su cuerpo ahora que está en el tercer trimestre de la gestación y detalló cómo se está amoldando a esta nueva condición física.

Los cambios en el entrenamiento de Karina Jerez

Kari Belén contó a LUN que hace poco fallecieron dos de sus perritos, por lo que tuvo un bajón que la llevó a dejar de entrenar. "Fue lo peor que pude haber hecho, para mí el deporte es la salvación. Además, los cambios del cuerpo no son menores", dijo.

La modelo ha aumentado 10 kilogramos de peso, quizá por los antojos que ahora experimenta: marraqueta con queso, jamón y tomate; salmón o carne con ensalada; cebolla en escabeche y pickles.

"Tengo mucho rechazo al azúcar, si como algún dulce me da asco, como que el bebé lo rechaza. Como un helado y después quiero vomitar, el azúcar me hace mal", detalló.

Instagram @karinabelenj

La modelo comparte en sus redes videos con algunas de sus exigentes series de ejercicios, especialmente las enfocadas en el tren inferior, que tuvo que modificar para adaptarse a su nuevo rango de resistencia.

Por ejemplo, antes podía hacer 20 repeticiones de prensa de piernas con 80 kilos, pero tuvo que disminuir la intensidad. "El cambio se nota en la respiración, en la resistencia y el ángulo, llegar hasta abajo en un ejercicio que antes me costaba, ya no puedo, debo buscar otra forma", declaró.

"Opté por bajar el peso, de 80 a 40 kilos, y elegí moverme. El gimnasio me queda a cinco minutos en auto, pero caminando equivale a media hora. Entreno una hora pesas y me devuelvo, con otra media hora más de caminata", explicó.

"Me agoto, me canso y tampoco la idea es llevarme al límite, es simplemente mantenerme sana. Lo mejor es caminar. Yo solía encerrarme en una trotadora por 45 minutos, todos los días, pero caminar es más fácil. Me enamoré de caminar", expresó.

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