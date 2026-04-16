¿Kari Belén mantiene su relación con Adrián Pedraja?: La exparticipante responde en El Internado React

16 abr. 2026 - 23:10 hrs.

Este jueves, Kari Belén fue la gran invitada a El Internado React, instancia en la que reveló detalles de su paso por el reality.

Durante la conversación con Álex Ortiz, la exparticipante se refirió al estado actual de su relación con Adrián Pedraja, con quien formó un estrecho vínculo al interior de la casona.

¿Kari Belén mantiene su relación con Adrián Pedraja?

Al ser consultada sobre si ha hablado con Pedraja tras su salida del reality, Kari respondió: "No, nada. No les voy a mentir. La verdad es que no hemos tenido contacto hasta el día de hoy".

El Internado / Mega

"El momento en que yo me fui del reality se lo dije, esto queda acá, esto fue lo que fue, esto es una amistad el día de mañana, pero yo no soy de las personas que voy a salir y me voy a juntar", agregó.

Finalmente, la exparticipante reveló que, antes de dejar el encierro, le dejó en claro a Adrián Pedraja que no se limitara si llegaba a interesarse en otra mujer dentro del reality.

"Si llega el día de mañana a otra niña que te agrade, ni pienses que me vas a tener que dar una explicación, ni nada por el estilo. O sea, disfruta. Esto es un reality", expresó.

Todo sobre El Internado React