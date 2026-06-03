Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 2: Aumentar medidas de seguridad en colegios

03 jun. 2026 - 16:30 hrs.

En este segundo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carmen Gloria Arroyo abordó la posibilidad de incorporar nuevas medidas de seguridad en establecimientos educacionales.

Precisamente, el panel de expertos, compuesto por Rafael Venegas, Marisol Sagredo, Jairo Valdés y Christián Jabbar, discutió los alcances y la efectividad de acciones como la revisión de mochilas y detectores de metales.

A la discusión se sumó Inti Alavia, hijo de Haydeé Moya, funcionaria herida en el mortal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, quien planteó que el Ejecutivo debe sumar a la discusión a docentes y asistentes de la educación.

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En ese contexto, Rafael Venegas repasó los principales motivos detrás de las amenazas de ataques en colegios, que en el último tiempo se han hecho recurrentes en redes sociales.

Mientras que el tinte positivo en la sección "Algo bueno pasa en Chile" corrió por parte de Elisabeth Osorio, corredora de Bajos de Mena que a sus 64 años participó en los 42k del Maratón de Santiago.

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