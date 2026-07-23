Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 33: Las necesidades de los damnificados por el temporal

23 jul. 2026 - 18:12 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Berta Paillal ejemplificó el drama que cientos de compatriotas viven tras el sistema frontal.

Vive en Maipú y sufrió la inundación de su casa y almacén. Sin embargo, esta situación se complica todavía más considerando que es la única cuidadora de su hermana con Síndrome de Down y cáncer terminal.

"Estoy lidiando con la enfermedad de mi hermana, con mis propios problemas personales, y verte así de la noche a la mañana, desvalida... Me he tenido que dar ánimo sola", señaló.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Ante su caso, Christian Jabbar comprometió ir personalmente a la casa de Berta para realizar un plan de emergencia para el local inundado. Asimismo, desde la Dideco de la municipalidad de Maipú aseguraron la entrega de distintas gift card en insumos y monitoreo constante.

Ayuda en El Islón

Además, se destacó la labor de organizaciones como Desafío Levantemos Chile en la entrega de ayuda a las familias afectadas en distintas regiones.

Yocelyn vive en La Serena y perdió su hogar a solo un mes de dar a luz. Ella fue una de las beneficiarias de la tarjeta de reconstrucción con $2 millones para poner en pie su hogar, así como gestiones para llevar a su hijo de dos años a la Teletón ante la dificultad de tránsito por el corte de caminos.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro