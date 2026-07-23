"Me emociona": Carmen Gloria Arroyo se conmovió con ayuda a embarazada que lo perdió todo en El Islón

23 jul. 2026 - 16:15 hrs.

El sistema frontal dejó una de las mayores postales del desastre en El Islón, comuna de La Serena. Yocelyn está embarazada de 8 meses, tiene un hijo pequeño con discapacidad y junto a su marido perdieron su casa a raíz del temporal en la zona.

Nicolás Canales de Desafío Levantemos Chile estuvo en contacto con ella y durante la emisión de Fuerte y Claro le dio dos grandes noticias que emocionaron a Carmen Gloria Arroyo.

"Aquí tengo oficialmente nuestra primera tarjeta de apoyo al hogar con $2 millones que va a permitir partir de vuelta con las reparaciones y te tenemos otra noticia: si todo sale bien, mañana va a llegar el coche para que puedas trasladar a tu hijo a la Teletón".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Nosotros como Desafío Levantemos Chile nos vamos a contactar con la Teletón para que se pueda resolver todo el tema de las terapias que necesita para seguir adelante. No estás sola, estás con nosotros".

Las palabras de Carmen Gloria Arroyo

En el estudio, Carmen Gloria Arroyo se conmovió con la ayuda. "Me emociona. Soy una orgullosa 'desafiada'. Confío ciegamente en mi querido Desafío Levantemos Chile, porque nunca ha traicionado aquel primer impulso que Felipe Cubillos puso en nuestra patria, volver a levantarnos tras una tragedia", dijo.

"Hemos compartido en muchos lugares donde la desolación, la desesperanza, la soledad golpea fuerte después de la tragedia y cuando las personas ven llegar Desafío Levantemos Chile, saben que se vienen cosas buenas", cerró.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro